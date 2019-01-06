البشير يخاطب الأربعاء مسيرة لأحزاب مشاركة بالحكومة

06 يناير 2019 - 10:40 م

أعلنت أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة السودانية، الأحد، تنظيم مسيرة بالعاصمة الخرطوم، الأربعاء المقبل، يخاطبها الرئيس عمر البشير، وقيادات سياسية أخرى.



وقال رئيس حزب "التحرير والعدالة"، بحر إدريس أبوقردة، وفقا لتلفزيون "الشروق" (خاص مقرب من الحكومة) إن "المسيرة التي تنظمها الأحزاب المشاركة في الحكومة تحمل اسم (نفرة السودان)، وتنتظم بالساحة الخضراء" (أكبر ساحات العاصمة).



وأضاف أبو قردة أن المسيرة "تأتي لتعزيز ممسكات الوحدة وتجديد للعهد ووفاء بالوعد".



وفي سياق ذي صلة، أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) "استماع البرلمان السوداني، الإثنين، لإجابات وزير الداخلية حول تعامل قوات الشرطة مع المتظاهرين".



وفي وقت سابق الأحد، تجددت الاحتجاجات المنددة بالغلاء والمطالبة بإسقاط النظام في السودان بمدينتي مدني بولاية الجزيرة (وسط)، وعطبرة (شمال) إلى جانب الخرطوم.



وأفاد شهود عيان "الأناضول" بأن مئات المحتجين تجمهروا في السوق الكبير بمدينة عطبرة، وفرقتهم قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع.



كما فرقت الشرطة احتجاجات مشابهة في مدينة مدني وسط البلاد بالغاز المسيل للدموع أيضا، وفق الشهود.



واستمرت الاحتجاجات بحي "بري" بالخرطوم، حتى مساء الأحد.



وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لتظاهرات في أحياء الديم والسجانة ومنطقة بري بالعاصمة الخرطوم.



فيما لم يصدر عن السلطات السودانية أي تصريح بهذا الصدد.



وهذا هو الموكب الثالث الذي ينظمه تجمع المهنيين (غير حكومي ويضم أطباء ومعلمين ومهندسين) منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في 19 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي.



وهدف الموكب تسليم مذكرة للقصر الرئاسي، تطالب البشير بالتنحي، لكنه فشل في تسليم المذكرة لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع في المرتين السابقتين وسط الخرطوم.



والسبت، دعا البشير، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.‎

