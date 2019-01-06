"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

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قام الإعلامي أحمد موسي، بعرض مقطع فيديو، يكشف عن هوية الإرهابي الذي وضع عبوة ناسفة أعلى سطح مسجد مدينة نصر وفقًا لما كشفته كاميرات المراقبة.
وناشد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، المواطنين بالإبلاغ عن هذا الإرهابي حال التوصل لأي معلومات عنه، مؤكدًا: "دول شياطين الإخوان الإرهابية"، موضحًا أن الشنطة التى يحملها هذا الإرهابي بها عبوة ناسفة لأول مرة تتواجد في مصر".
وأضاف "موسى" أن ربنا حمى مصر امبارح بفضل البطل الحقيقي، الشيخ سعد عسكر، مقيم شعائر مسجد ضياء الحق بمدينة نصر، الذي أعلن عن وضع إرهابي لعبوة ناسفة بمسجد، لإفساد فرحة المصريين بافتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم.


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