ماذا قال "أديب" عن طلب إسرائيل تعويضات من العرب

06 يناير 2019 - 11:50 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان إسرائيل أنها بصدد مطالبة دول عربية وإيران بـ 250 مليار دولار كتعويض عن ممتلكات اليهود قبل هجرتهم لفلسطين المحتلة، قائلا: "حاجة تنقط".



وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، متسائلا "المسجد الأقصى بكام، الجولان بكام، الشهداء اللي ماتوا في الدول العربية بسببكم بكام"، مضيفًا منفعلا: "أنتم ناس معندكمش ده.. إذا بليتم فاستتروا".

