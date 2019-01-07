» تفاصيل اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد

07 يناير 2019 - 12:00 ص

كشف مسعد سعد عسكر، نجل إمام مسجد الحق في عزبة الهجانة بمدينة نصر، وشاهد عيان على حادث التفجير قرب كنيسة أبو سيفين في عزبة الهجانة، عن تفاصيل الحادث.



وأوضح "عسكر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية " "dmc"، مساء الأحد، أن أحد الطلاب أخبر والده أنه يوجد حقيبة غريبة على سطح المنزل، لافتًا إلى أن الحقيبة كانت بداخلها 3 عبوات ناسفة، وأن والده أخبر أمن الكنيسة، وتم إخلاء المكان بالكامل على الفور.



وأشار "عكسر" إلى أن الشهيد الرائد مصطفى عبيد ذهب إلى المكان بكل جهد وحماس وكان خائفًا بشدة على كل من حوله، وأمر بإخلاء المكان، والعبوة الناسفة انفجرت به وقت تفكيكها.

