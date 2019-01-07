  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:31 ص
بحث متقدم
الشحات

"الشحات" يكشف مفاجأة بشأن توقيعه للنادي الأهلي

اللواء محمد نور الدين

خبير أمني: هذا هو السبب الحقيقي لحادث مدينة نصر

عمرو أديب

ماذا قال "أديب" عن طلب إسرائيل تعويضات من العرب

أحمد موسى

"موسى" يكشف هوية إرهابي حادث عزبة الهجانة

كنيسة الهجانة

تفاصيل مثيرة عن محاولة تفجير كنيسة مدينة نصر

أرشيفية

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

السيسي وتواضروس

السيسي: لن أنسى هذه الكلمة للبابا تواضروس

الاخوان

الزعفراني: هذا الشخص يسيطر على الإخوان منذ أكثر من 50 عامًا

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

«الطيب» يرد على فتاوي تحريم بناء الكنائس

ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا

هل تقف ملكة جمال روسيا وراء تنحي ملك ماليزيا؟

بالفيديو..

تفاصيل اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد

آخر الأخبار

الضابط الشهيد
الضابط الشهيد

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

أول صور للضابط الشهيد فى تفجير كنيسة مدينة نصر

#

صورة الضابط الذي استشهد أثناء تفكيك قنبلة قرب كنيسة أبو سيفين

#

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على حادث مدينة نصر

#

رئيس الطائفة الإنجيلية يدين حادث عزبة الهجانة بمدينة نصر

كشف مسعد سعد عسكر، نجل إمام مسجد الحق في عزبة الهجانة بمدينة نصر، وشاهد عيان على حادث التفجير قرب كنيسة أبو سيفين في عزبة الهجانة، عن تفاصيل الحادث.
وأوضح "عسكر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية " "dmc"، مساء الأحد، أن أحد الطلاب أخبر والده أنه يوجد حقيبة غريبة على سطح المنزل، لافتًا إلى أن الحقيبة كانت بداخلها 3 عبوات ناسفة، وأن والده أخبر أمن الكنيسة، وتم إخلاء المكان بالكامل على الفور.
وأشار "عكسر" إلى أن الشهيد الرائد مصطفى عبيد ذهب إلى المكان بكل جهد وحماس وكان خائفًا بشدة على كل من حوله، وأمر بإخلاء المكان، والعبوة الناسفة انفجرت به وقت تفكيكها.
وأضاف "أول ماشوفت الظابط على الأرض في منظر بشع خدته في حضني ولكن كان السر الإلهي طلع"، مستكملًا: "هعلم ولادي إن لما حد يطلبهم في مساعدة يساعدوه حتى لو التمن موته وسواء كان مسلم أو مسيحي كلنا واحد والدين لله".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب" يحذر من هذا الأمر الخطير بشأن تفجير الهجانة
» أول رسالة من أبوتريكة لـ«الشحات» بعد انتقاله للأهلي
» تفاصيل اللحظات الأولى لاستشهاد الرائد مصطفى عبيد
» 2018 عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن
» تعليق ناري لـ"حماس" على سحب موظفي السلطة
» أبو الغيط "منزعج بشدة" حيال هذا الأمر
» هذا ما سيبحثه وزير الخارجية الأمريكي في مصر
» السلطة الفلسطينية تسحب موظفيها من معبر رفح
» حذف إسرائيل من الخريطة بمكتب فى «الكونجرس» ووضع فلسطين
» «النور» الحيطة المايلة للإسلاميين في 2018
» «صلاح» يزين قائمة ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء