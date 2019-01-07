خبير أمني: هذا هو السبب الحقيقي لحادث مدينة نصر

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اللواء محمد نور الدين

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عقب اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، على الحادث الإرهابي بمدينة نصر، قائلًا: "هذا الحادث خسيس وجبان ويهدف لإثارة الفتنة الطائفية"، لافتًا إلى أن العملية الإرهابية كانت تهدف للإيحاء بأن الكنيسة ضربت من المسجد الذي يقابلها. 
وأضاف الخبير الأمني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء الأحد، أن مصر لا يوجد فيها أي فتنة طائفة، معقبًا: "شوفوا أفلام زمان مصر كانت عملة ازاي". 
ولفت إلى أن شياطين الشر دأبوا على إنشاء دائرة في المتفجرات على سبيل الخدعة، وهذا ما حدث مع ضباط الشرطة بالأمس مما أدى لاستشهاده. 
وأكد "نور الدين" على ضرورة البعد عن المتفجرات بالطرق اليدوية، والتعامل مع المتفجرات من خلال الروبوت، لافتًا إلى أن العالم لا يتعامل مع التفجيرات إلا مع ارتداء أي شخص حزام ناسف. 



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