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"الشحات" يكشف مفاجأة بشأن توقيعه للنادي الأهلي

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الصورة الأولي لتوقيع وحيد للأهلي رسميا

أكد حسين الشحات صانع ألعاب العين الإمارتي، المنضم حديثا لصفوف النادى الأهلي، أنه يتمنى أن يكون على قدر ثقة الجمهور في الفترة المقبلة، بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا والمشاركة في كأس العالم للأندية.
وأعرب “الشحات” في تصريحات لقناة “أون سبورت” مع الإعلامي أحمد شوبير، عن بالغ امتنانه وتقديره لإدارة نادي العين، على الدعم اللافت الذي حظي به خلال مسيرته المهنية في الإمارات، موضحًا أنه فرح كثيرا عندما تحدث معه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ليطلب منه الانضمام للنادي.
وأضاف: “سعادتي باكتمال كل الإجراءات المتعلقة بالانضمام لنادي القرن، فريق الأهلي، لا توصف، ويكفي أن هذا الحدث ظل بمثابة حلم الطفولة بالنسبة لي، وشخصيًا أدرك ما المطلوب مني خلال التحديات المقبلة في الدفاع عن شعار الأهلي، وأعد بمضاعفة الجهود وإظهار أفضل ما لدى في الدفاع عن شعار هذا الكيان الغالي”.
تابع حسين الشحات: “النادي الأهلي نادي كبير ما ينفعش أتكلم معله فى الأمور المادية وانضمامى للمارد الأحمر يساوي ملايين، خصوصا انى متربي وشبعان من بيتى والفلوس ما تفرقش معايا".
وكشف "الشحات" أنه قام بإمضاء عقود انضمامه للأهلي في الشارع لأنه كان لا يصح أن أدخل النادي الأهلي وأنا على ذمة نادي العين الإماراتي، وذلك بعد مكالمة أمير توفيق ومحمد مرجان المدير التنفيذى بالأهلي ومحمد عبيد المشرف على الكرة بفريق العين الإماراتي.

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