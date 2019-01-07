عزل قس بسبب اتهامات بالتورط في تحرش جنسي

07 يناير 2019 - 12:50 ص

تم تجريد قس آخر في تشيلي من صفته الكهنوتية من قبل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، حسبما قالت أبرشية محلية فى تشيلى في بيان يوم الأحد.



وقالت أبرشية تالكا في سانتياجو إن القس الملحق بالشرطة سابقا كان قد طلب من البابا أن يفصله.



وقبل فرنسيس طلب القس (64 عاما) "من أجل مصلحة الكنيسة".



وفي أغسطس عام 2018، وجدت الأبرشية أن المزاعم ضد الكاهن "موثوق فيها" بعد إجراء تحقيقات أولية.



ويتهم الرجل بالتحرش الجنسي بطفل في عام 1985، حسبما ذكرت محطة "بيو بيو راديو" الإذاعية مطلع الأسبوع.



غير أن القضية تعد قديمة للغاية بصورة لايمكن معها أن يتم النظر فيها بموجب القانون التشيلي .

