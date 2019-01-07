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فنان مصري يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن جلوب

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مالك
مالك

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رامي مالك

جولدن جلوب

فاز الفنان المصري الحائز على الجنسية الأمريكية رامي مالك بجائزة أفضل ممثل من "جولدن جلوب" عن أدائه في فيلم في فيلم "Bohemian Rhapsody" أو"افتتان البوهيمية".

كما فاز فيلم "بوهيميان رابسودي" أو "افتتان البوهيمية" بجائزة أفضل فيلم درامي وهو بجسد سيرة ذاتية عن فرقة الروك البريطانية كوين، يركز الفيلم على حياة المغني الرئيسي للفرقة فريدي ميركوري.

و"بوهيميان رابسودي" من إنتاج مشترك بين تونتيث سينتشوري فوكس، ريجنسيز إنتربرايز، جي كي للأفلام، تريبيكا للإنتاج وكوين للأفلام، ومن إخراج براين سينجر وكتابة أنتوني مكارتن وبطولة رامي مالك،بين هاردي، آيدن جيلن، توم هولاندرومايك مايرز، وتم عرض الفيلم في بريطانيا يوم 24 أكتوبر وفي الولايات المتحدة يوم 2 نوفمبر 2018.

أما رامي سعيد مالك، هو ممثل أمريكي مصري ولد في 12 مايو 1981 معروف بدور إليوت ألدرسون في مسلسل "يو إس إيه نتورك السيد روبوت" أكسبه أداؤه في المسلسل جائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل وجائزة إيمي، وكذلك ترشيحات لجوائز من بينها جولدن جلوب لأفضل ممثل في مسلسل درامي، نقابة ممثلي الشاشة، وTCA.

على الرغم من أنه ولد وترعرع في لوس أنجلوس بكاليفورنيا، حضر مالك في جامعة إيفانسفيل في إنديانا، وحصل على شهادة بكالوريوس في المسرح.

عمل رامي مالك في سلسلة من الأدوار المساعدة في السينما والتلفزيون، بما في ذلك ثلاثية ليلة في المتحف، الهادئ (2010)، ملحمة الشفق: بزوغ الفجر 2 (2012)، والفيلم الدرامي Short Term 12 (سنة 2013).

في عام 2018، لعب مالك دور الموسيقار فريدي ميركوري في فيلم السيرة الذاتية "افتتان البوهيمية"، وحصل أداؤه على إشادة من النقاد، كما تم ترشيحه لجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل في فيلم دراما، وترشيح لجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثل، ترشيح لجائزة نقابة ممثلي الشاشة عن الأداء المتميز من قبل ممثل ذكر في دور رئيسي، لكونه من أصل مصري، فإن مالك من الداعين للتنوع في هوليوود، وقام باختيار الأدوار سعيًا لتحقيق هذه الغاية.

وانطلق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ76، المنظم من قبل رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، بفندق بيفرلي هيلتون، في ولاية كاليفورنيا، ويذاع على شبكة NBC.ووقع الاختيار على كل من ساندرا أوه وأندي سامبيرج، الحاصلين على جولدن جلوب، لتقديم حفل الدورة الـ76.

وأعلن القائمون على حفل جولدن جلوب قائمة مقدمي الجوائز لعام 2019، وتضمنت الممثل سام روكويل، والممثل شادويك بوسمان، والممثلة سيرشا رونان، والممثلة جيسيكا شاستين، والممثلة أوكتافيا سبنسر، والممثلة تاراجي هينسون، والممثلة أليسون جاني.

كما يشارك في إعلان جوائز Golden Globe 2019 كل من والممثل جاري أولدمان، والممثل ستيرلينج ك. براون، والممثل جيم بارسونز، والممثل جستن هارتلي، والممثل جوني جاليكي، والممثلة كالي كوكو.

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