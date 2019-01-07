» هكذا رد حسين الشحات على رسالة "أبو تريكة"

07 يناير 2019 - 08:48 ص

رد النجم المنتقل حديثًا للأهلي حسين الشحات على رسالة أسطورة الفريق والكرة المصرية محمد أبو تريكة التي هنأه فيها بانتقاله للمارد الأحمر.



وكان "تريكة" كتب رسالة لـ"الشحات" ، قال فيها: "حسين الشحات .. جمهور الأهلي لا ينسى .. أصبحت رمزًا قبل أن تلعب .. في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ، ومن يختار الأهلي دائمًا يفوز ، ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلى من كل الأموال".



و رد "الشحات" قائلًا: "حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يارب وشرف لأي لاعب يلعب في النادي الأهلي وأنا اخترت الأهلي لأني واحد من الجمهور ويارب أكون عند حسن الظن للجميع وشكرًا ليك يا كابتن على الكلام الجميل ودة أكبر دافع ليا وشرف كبير ليا أن حضرتك تقول عليا كدة .. معشوق الجماهير".



