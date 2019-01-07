» طقس اليوم منخفض والصغرى تسجل 9 درجات

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات برودة الجو على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الاثنين 7 يناير.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجة البحري قد تمتد إلى القاهرة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 09 15

شبين الكوم 09 15

طنطا 08 15

دمنهور 08 15

الإسكندرية 09 16     

بلطيم 07 16 

مطروح 07 15

السلوم 05 16

سيوة 10 16  

بورسعيد 07 16

دمياط 07 16

الزقازيق 08 15

الإسماعيلية 08 16

السويس 09 15

العريش 07 16

رفح 08 16

رأس سدر 12 17       

نخل 02 14   

نويبع 10 17  

طابا 09 14   

كاترين -01 11        

الطور 10 16  

شرم الشيخ 13 20     

الغردقة 11 19

مرسى علم 11 17      

الفيوم 07 15 

بني سويف 06 14      

المنيا 07 15   

أسيوط 06 15

سوهاج 07 15

قنا 07 17     

الأقصر 06 16

أسوان 09 17 

أبوسمبل 10 19

الوادي الجديد 04 16

شلاتين 17 21

أبو رماد 17 21

رأس حدربة 17 22     

حلايب 18 22


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