موعد لقاء ليفربول صلاح مع وولفرهامبتون

07 يناير 2019 - 09:30 ص

يلتقي في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الإثنين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى نادي ليفربول للخروج من أحزانه عقب خسارته الأول في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي وولفرهامبتون وليفربول في غضون 17 يومًا، بعدما سبق وأن التقي الفريقان على ملعب "مولينيو"، يوم 21 ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر أحرزه فيرجيل فان دايك في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه أمام وولفرهامبتون وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده في الدور الخامس من منافسات البطولة.

ويدرس يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم بهدف منح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات عبر تطبيق سياسة "المداورة".

وأشار كلوب إلى أن الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه سيعود لحراسة عرين ليفربول أمام وولفرهامبتون بدلاً من البرازيلي أليسون مبدياً دعمه وثقته الكاملة في إمكانيات الحارس البديل.