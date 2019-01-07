  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: الإخوان منعوا قرى مسيحية من الانتخابات

الرئيس السيسي

"الرئيس" يوجه رسالة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

روني يقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني

تفاصيل اعتقال نجم الكرة العالمي "رونى"

سعد عسكر

أبلغت حراس الكنيسة بوجود قنبلة

ليفربول

موعد لقاء ليفربول صلاح مع وولفرهامبتون

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بـ"عرض" مثير للجدل

صلاح

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة مدوية عن مصير صلاح مع ليفربول

الشهيد مصطفى عبيد

آخر شيء طلبه الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده

الأهلي

الأهلي يتفاوض مع لاعب سيمثل مفاجأة للجماهير

فى كأس الاتحاد..

موعد لقاء ليفربول صلاح مع وولفرهامبتون

الرياضة

ليفربول
ليفربول

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«صلاح» يدعو محبيه للتصويت له في هذا الاستفتاء

#

حازم إمام يعلن تضامنه مع «صلاح»

#

أسرار اللقاء الأول بين "صلاح" و"أبوريدة" بعد أزمة الجبلاية

#

هكذا انتصر "صلاح" في معركته مع الاتحاد المصري

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

وولفرهامبتون

يلتقي في تمام العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الإثنين فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع نظيره وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويسعى نادي ليفربول للخروج من أحزانه عقب خسارته الأول في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في المباراة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديي وولفرهامبتون وليفربول في غضون 17 يومًا، بعدما سبق وأن التقي الفريقان على ملعب "مولينيو"، يوم 21 ديسمبر الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر أحرزه فيرجيل فان دايك في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين دون مقابل.

ويسعى ليفربول لمواصلة تفوقه أمام وولفرهامبتون وتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حجز مقعده في الدور الخامس من منافسات البطولة.

ويدرس يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للفريق في مباراة اليوم بهدف منح الفرصة أمام جميع اللاعبين للمشاركة في المباريات عبر تطبيق سياسة "المداورة".

وأشار كلوب إلى أن الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه سيعود لحراسة عرين ليفربول أمام وولفرهامبتون بدلاً من البرازيلي أليسون مبدياً دعمه وثقته الكاملة في إمكانيات الحارس البديل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال
» صدور كتاب "تبصير الأنام لتأويل الرؤى والأحلام"
» «جلال إبراهيم» رئيسًا لبعثة الزمالك بالمغرب
» الحدائق تفتح أبوابها مجانًا اليوم
» الإسماعيلي يتعاقد مع «مارشال» لتدعيم هجومه
» تراجع أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم
» طقس اليوم منخفض والصغرى تسجل 9 درجات
» هكذا رد حسين الشحات على رسالة "أبو تريكة"
» هذه الفنانة المصرية وقع في غرامها وزير خارجية أمريكا لكنها رفضته
» وقعت في غرام والد ابنتها رغم أنها لم تكن تعرفه
» فنان مصري يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن جلوب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء