أبلغت حراس الكنيسة بوجود قنبلة

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صدى البلد

مدينة نصر

أحمد موسى

أكد الشيخ سعد عسكر إمام مسجد مدينة نصر في أول ظهور إعلامي له، أنه أبلغ أحد حراس الكنيسة بوجود قنبلة أعلى سطح المسجد.

وأضاف "عسكر" خلال لقائه ببرنامج "علي مسؤليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن خبير المفرقعات الشهيد مصطفى عبيد كان يصرخ في المواطنين ليبعدهم عن القنبلة قبل تفكيكها.

 وأوضح "عسكر"، أن الشهيد مصطفى عبيد أبعد جميع زملائه عن مكان العبوة الناسفة لأن الأجواء كانت متوترة للغاية، قائلاً: "الشهيد البطل تصدي للعبوة الناسفة بمفرده وأبعد زملاءه عن العبوة".


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