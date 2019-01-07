تفاصيل اعتقال نجم الكرة العالمي "رونى"

07 يناير 2019 - 09:42 ص

اعتقلت السلطات الأمريكية نجم الكرة الإنجليزية واين روني بعد قيامه بأعمال مشينة خلال فترة الأعياد.

وقالت تقارير من محكمة ولاية فيرجينيا الأمريكية، إن روني تم تغريمه قرابة 150دولارًا، بسبب الثمالة والتلفظ بالشتائم في مكان عام، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

وقال متحدث باسم بلدة لودون في فيرجينيا: "لقد تم حجز روني في 16 ديسمبر بتهمة الثمالة في مكان عام".

ويلعب الدولي الإنجليزي السابق ونجم مانشستر يونايتد السابق حاليًا مع نادي دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

وكان روني قد حظر من قيادة السيارات لمدة عامين في سبتمبر 2017، بعد أن ألقت عليه السلطات البريطانية وهو يقود السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية.