» تراجع أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم

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يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 642 جنيهًا في السوق المحلية.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 550 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 642 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 734 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 5136 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.


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