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المصيلحى: التموين بدأت 2019 بقاعدة بيانات مدققة للمواطنين

الحياة السياسية

الدكتور على المصيلحى، وزير التموين
الدكتور على المصيلحى، وزير التموين

وكالات- حنان حمدتو

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اليوم.. انتهاء إضافة المواليد ببطاقات التموين

وزارة التموين

علي المصيلحى

البطاقات

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن منظومة الدعم السلعي ودعم الخبر بدأت عام 2019 بقاعدة بيانات مدققة، أي قاعدة مكونة من أرقام قومية سليمة وأسماء سليمة، وعداد سلع يتساوى مع عداد الخبز على كل البطاقات.

وأضاف المصيلحي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد بديوان عام الوزارة  بالأمس للإعلان عن مشروع المرحلة السادسة للسيارات المتنقلة والخاصة بشباب الخريجين قائلا: "ماعندناش متوفي بيصرف أو مسافر لفترة تزيد على 6 أشهر بيصرف أو أسماء مكررة على عدد من البطاقات".

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