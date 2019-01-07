» شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال

07 يناير 2019 - 10:26 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى جالس فى مسجد وناس حولي ومعى ابنى الأصغر وأحد الناس أعطانى إناء به لبن حليب فشربت منه وأعطيت ابنى فشرب منه. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلوسك فى المسجد أنت وابنك هو التأثر بالعلماء والإقتداء بهم لأن المسجد هو العالم الذى يجتمع الناس عنده فى صلاح وخير وذكر الله لقوله تعالى: ( ... وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ... ) الحج 40 - وشربك اللبن أنت وابنك هو الفطرة والدين لقوله صلى الله عليه وسلم (من رأى أنه يشرب لبنا فهو الفطرة) واللبن أيضًا زيادة رزق لكم ومال حلال. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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