  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: الإخوان منعوا قرى مسيحية من الانتخابات

الرئيس السيسي

"الرئيس" يوجه رسالة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

روني يقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني

تفاصيل اعتقال نجم الكرة العالمي "رونى"

سعد عسكر

أبلغت حراس الكنيسة بوجود قنبلة

ليفربول

موعد لقاء ليفربول صلاح مع وولفرهامبتون

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بـ"عرض" مثير للجدل

صلاح

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة مدوية عن مصير صلاح مع ليفربول

الشهيد مصطفى عبيد

آخر شيء طلبه الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده

الأهلي

الأهلي يتفاوض مع لاعب سيمثل مفاجأة للجماهير

شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال

تفسير الأحلام

دراسة حديثة: تناول اللبن يحد من الإصابة السكري
ارشيفية

عبدالحي العسكري

أخبار متعلقة
#

أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"

#

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ عبدالحميد كشك 6 ديسمبر 1996

#

شاهد.. الباز يكشف سر النعش الذى رفض دخول المسجد

#

"السديس" يعلق على اعتراف السعودية بقتل "خاشقجي"

المسجد

الحليب

العلماء

اللبن

الرزق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى جالس فى مسجد وناس حولي ومعى ابنى الأصغر وأحد الناس أعطانى إناء به لبن حليب فشربت منه وأعطيت ابنى فشرب منه. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جلوسك فى المسجد أنت وابنك هو التأثر بالعلماء والإقتداء بهم لأن المسجد هو العالم الذى يجتمع الناس عنده فى صلاح وخير وذكر الله لقوله تعالى: ( ... وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ... ) الحج 40 - وشربك اللبن أنت وابنك هو الفطرة والدين لقوله صلى الله عليه وسلم (من رأى أنه يشرب لبنا فهو الفطرة) واللبن أيضًا زيادة رزق لكم ومال حلال. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************    

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال
» صدور كتاب "تبصير الأنام لتأويل الرؤى والأحلام"
» «جلال إبراهيم» رئيسًا لبعثة الزمالك بالمغرب
» الحدائق تفتح أبوابها مجانًا اليوم
» الإسماعيلي يتعاقد مع «مارشال» لتدعيم هجومه
» تراجع أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم
» طقس اليوم منخفض والصغرى تسجل 9 درجات
» هكذا رد حسين الشحات على رسالة "أبو تريكة"
» هذه الفنانة المصرية وقع في غرامها وزير خارجية أمريكا لكنها رفضته
» وقعت في غرام والد ابنتها رغم أنها لم تكن تعرفه
» فنان مصري يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن جلوب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء