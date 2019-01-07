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كاتدرائية العباسية تعلن القواعد المنظمة لاستقبال الزوار اليوم

الحياة السياسية

كاتدرائية العباسية
كاتدرائية العباسية

متابعات حنان حمدتو

النساء

الشعر

الجسد

وضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القواعد المنظمة لاستقبال الزوار مساء اليوم الإثنين احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويستقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الآباء الأساقفة والكهنة ومجالس الكنائس من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، ويكون الدخول من بوابة رقم 4 من شارع لطفي السيد.

كما سيتم تنظيم المقابلات التى ستجمع بين البابا تواضروس والمهنئين بالعيد من رجال الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية من الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة من بعد الظهر ويكون الدخول من بوابة 1 المطلة على شارع رمسيس، على أن يكون دخول شعب كنائس الأنبا رويس والبطرسية من بوابة 1 أيضًا المطلة على شارع رمسيس مترجلين من الساعة التاسعة صباحًا.

فيما سيكون دخول الإعلاميين والصحفيين الحاصلين على تصاريح تغطية اليوم من المركز الإعلامي للكنيسة من بوابة رقم 1.

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