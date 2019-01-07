  • الإثنين 07 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:11 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: الإخوان منعوا قرى مسيحية من الانتخابات

الرئيس السيسي

"الرئيس" يوجه رسالة للأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد

روني يقترب من الانتقال إلى الدوري الصيني

تفاصيل اعتقال نجم الكرة العالمي "رونى"

سعد عسكر

أبلغت حراس الكنيسة بوجود قنبلة

ليفربول

موعد لقاء ليفربول صلاح مع وولفرهامبتون

الدولار

أسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه

رانيا يوسف

رانيا يوسف تفاجيء جمهورها بـ"عرض" مثير للجدل

صلاح

تقرير إنجليزي يكشف مفاجأة مدوية عن مصير صلاح مع ليفربول

الشهيد مصطفى عبيد

آخر شيء طلبه الضابط مصطفى عبيد قبل استشهاده

الأهلي

الأهلي يتفاوض مع لاعب سيمثل مفاجأة للجماهير

حملات مرورية على الطرق السريعة

قضايا وحوادث

حملات مرورية للكشف على متعاطي المخدرات أثناء القيادة
حملات مرورية للكشف على متعاطي المخدرات أثناء القيادة

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

ضبط 36 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

#

حملات مرورية على الطرق السريعة

المرور

حركة السيارات

حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور،و للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شرب اللبن في المسجد رزق ومال حلال
» صدور كتاب "تبصير الأنام لتأويل الرؤى والأحلام"
» «جلال إبراهيم» رئيسًا لبعثة الزمالك بالمغرب
» الحدائق تفتح أبوابها مجانًا اليوم
» الإسماعيلي يتعاقد مع «مارشال» لتدعيم هجومه
» تراجع أسعار الذهب لتسجل هذا الرقم
» طقس اليوم منخفض والصغرى تسجل 9 درجات
» هكذا رد حسين الشحات على رسالة "أبو تريكة"
» هذه الفنانة المصرية وقع في غرامها وزير خارجية أمريكا لكنها رفضته
» وقعت في غرام والد ابنتها رغم أنها لم تكن تعرفه
» فنان مصري يفوز بجائزة "أفضل ممثل" في جولدن جلوب

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:54

  • مغرب

    17:13

  • عشاء

    18:43

من الى
دار القضاء العالي
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء