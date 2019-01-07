محاكمة نجل الفنان المرسى أبو العباس بتهمة قتل زوجته

07 يناير 2019 - 11:03 ص

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بعابدين، ثالث جلسات محاكمة «صلاح» نجل الفنان الراحل المرسي أبو العباس، لاتهامه بقتل زوجته وطفلتيه، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، يوم 19 يونيو الماضي بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، وعضوية المستشارين جمال رزق وهشام بشر وحسن قنديل وسكرتارية أحمد رجب.

وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، يوم 10 يوليو الماضى، بعدما انتهت نيابة جنوب الجيزة بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، من التحقيق مع المتهم، وأسندت إليه ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لزوجته «هبة» وطفلتيه «جنة الله» و«حبيبة»، خنقًا.

وأكدت تحريات مباحث الجيزة، أن المتهم قتل زوجته على سجادة الصلاة، خنقاً بـ««إيشارب»، وبناته الأولى خنقاً بسلك تليفون، والثانية كتم نفسها بـ«وسادة»، داخل شقتهم بسبب تراكم الديون عليه وسوء حالته النفسية.

واعترف المتهم أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وقال إنه توجه إلى كافيه لمشاهدة مباراة مصر وروسيا وعقب المباراة عاد مرة أخرى، وأبلغ الشرطة واختلق واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ 340 ألف جنيه لإبعاد الشبهة عنه، حتى كشفت المباحث تفاصيل الجريمة، بعدما تبين سلامة منافذ الشقة وعدم وجود آثار عنف.