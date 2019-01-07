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انتحار صياد فى ظروف غامضة بالدقهلية

قضايا وحوادث

انتحار شباب
انتحار شباب

أحمد الشربينى

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أقدم صياد على الانتحار بمدينة المطرية بالدقهلية داخل غرفة نومه، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز المطرية بانتحار صياد  بشنق نفسه داخل غرفة نومه وعلى الفور انتقل الرائد عمر سليمان رئيس مباحث المطرية إلى المنطقة وبالفحص عثر على جثة "السيد.  ا.  ا 23 سنة، وعثر عليه معلقًا فى سقف حجرة نومه، وتبين أنه متزوج ولديه طفلان وزوجته حامل في طفل آخر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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