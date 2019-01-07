انقلاب عسكرى على الرئيس الجابوني

07 يناير 2019 - 11:24 ص

بثّت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، أن ضباطاً في جيش الجابون سيطروا على الإذاعة الوطنية، ومنعوا إذاعة كلمة الرئيس بمناسبة العام الجديد.

وقالت الوكالة: أعلنوا تشكيل مجلس وطني للإصلاح وسط إطلاق نار في العاصمة ليبرفيل.

وأعلن الضباط بيانهم في غياب الرئيس علي بونغو؛ الموجود في نقاهة في المغرب، في رسالةٍ تُليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة السادسة والنصف صباح الإثنين.

وسمع مراسل وكالة "فرانس برس" في هذه الأثناء طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط العاصمة، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع.