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مقتل أخطر العناصر الإجرامية فى تبادل لإطلاق النار

قضايا وحوادث

حملات امنية
حملات امنية

أحمد الشربينى

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حملات امنية

تبادل النار

العناصر الاجرامية

واصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى توجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت السحر والجمال.

أسفرت جهود الحملات الأمنية عن مقتل عنصر إجرامي، حيث أكدت  المعلومات والتحريات تواجد العنصر الإجرامى" محمد س. س" شهرته "لوكشة" وينتحل اسم زياد- مسجل شقى خطر-مقيم وادى الملاك - بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ومقيم حالياً بمنطقة عشش برك الصرف - بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية.. بالمنطقة الصحراوية بالسحر والجمال المتاخمة لطريق الإسماعيلية/ القاهرة الصحراوي - بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والذى يعد أحد أخطر العناصر الجنائية التى تقوم بالاتجار فى المواد المخدرة بتلك البؤرة- محكوم عليه بالإعدام فى قضية "شروع فى قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين آخرهما قضية "مقتل ربة منزل وابنتها" والعثور على جثتيهما بطريق (القاهرة/ الإسماعيلية) بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

وعقب  تقنين الإجراءات تم استهدافه بحملة مكبرة ولدى مشاهدته للقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته على الفور بالمثل حتى تمت السيطرة على الموقف وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - وعدد 9 خزينة - و160طلقة لذات العيار- طبنجة - وطلقتين لذات العيار-  500 جرام لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات" - ميزان حساس – عدد 3 هاتف محمول).

كما أسفرت مجموعات العمل عن ضبط "سامى ع. أ-" وَعَبَد الله ح. ع" مقيمان الجفجافة - بدائرة قسم شرطة الحسنة - بشمال سيناء - ولهما محل إقامة آخر بمنطقة العشش خلف منطقة المصانع - بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بالمنطقة الصحراوية خلف المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (بندقية آلية وعدد 10 طلقات من ذات العيار-  500 جرام لمخدر الهيروين- ميزان حساس- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وتم ضبط "عايد سليم . س-مقيم عزبة العرب - بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى  "مخدرات" محكوم عليه فيهما بالسجن المؤبد.. وقيامه بتزوير بطاقة رقم قومى باسم إبن عمه المتوفى، للهروب من الأحكام الصادرة ضده.. وبحوزته (بطاقة الرقم القومى المزورة بصورته الشخصية- رخصة قيادة خاصة مزورة بصورته الشخصية بذات بيانات البطاقة المزروة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر.

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