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عامل يزور إيصالات تحصيل رسوم انتظار السيارات لمحافظة القاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة بالقاهرة من ضبط عامل لقيامه بتزوير إيصالات تحصيل رسوم لانتظار السيارات منسوبة لمحافظة القاهرة

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تفيد قيام /أحمد . م . م - سن 45 - عامل - ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا ، بتقليد مطبوعات منسوب صدورها لمحافظة القاهرة ( حى غرب القاهرة ) بدون تكليف من الجهات المختصة.

 بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه ، وعثر بحوزته على ( عدد 500 إيصال رسوم انتظار سيارات منسوب صدورها لمحافظة القاهرة – جميعها مقلدى) بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط،اإعترف بتقليد الإيصالات المضبوطة بحوزته بقصد استخدامها فى إدارة ساحة انتظار سيارات بمنطقة كورنيش النيل بالزمالك- دائرة قسم شرطة قصر النيل، وتحصيل مبلغ مالى قدره (30 جنيها) من كل سيارة قيمة الانتظار بالساحة المشار إليها مستخدماً المضبوطات لإضفاء الشرعية على تحصيل المبلغ- مدعياً أنه يعمل لحساب المحافظة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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