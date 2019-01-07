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الثلاثاء.. محاكمة ميكانيكى وشقيقته أحدثا عاهة مستديمة لطفلة

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اليوم.. محاكمة المتهمين بمقتل أطفال المريوطية

بيروت

محمد سعفان

كفالة

وزارة القوى العاملة

تصدر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بدائرة قسم منشأة ناصر.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وعصام يحيى يمانى ووليد محمد صيرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وهانى حمودة.

وأسندت النيابة للمتهمين رزق مصطفى محمد "ميكانيكى"، وشقيقتة أية مصطفى محمد، تهمة ضرب المجنى عليها الطفلة "علياء أبو الدهب عبد الحليم"، فأحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35%، حيث ضربها المتهم الأول في عينها اليمنى بعصا حال تقييد المتهمة الثانية لذراعيها وشل حركتها.

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