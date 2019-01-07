استرداد 6 ملايين و56 ألف جنيه كفالة بنكية لعمال مصريين فى لبنان

07 يناير 2019 - 12:48 م

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت في استرداد الكفالة البنكية لنحو 338 عاملاً مصريًا يعملون في لبنان، وقيمتها 338 ألف دولار، أي ما يوازي 6 ملايين و56 ألف جنيه مصري تقريبًا، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018.

وقال سعفان في بيان له: "إن وزير القوى العاملة تلقي تقريرًا من المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلى أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي إيداع ألف دولار بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، إلا أن صاحب العمل يقوم بتحميلها على العامل، ما يشكل عبئًا جديدًا على العامل بخلاف أعباء أخرى كثيرة كتكاليف عقد العمل والفيزا، لافتًا إلى أن ذلك المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد".

وطالب المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها ضرورة التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامها، حيث يقوم المكتب بنشر أسماء المستفيدين من هذه التنازلات لعدم معرفتهم بوجود تنازل بأسمائهم من الأصل، بالإضافة إلى تعمد أصحاب العمل والسماسرة إخفاء هذه المعلومة عن العاملين للاستفادة فيما بعد بقيمة هذه الكفالات المصرفية بعد سفر العامل أو بعد الإبلاغ عن هروب العامل بعد دخوله لبنان بفترة وجيزة.