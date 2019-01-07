والى: تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية حتى 20 يناير

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كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أنها لا تزال تتلقى الطلبات الخاصة بمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لهذا العام حتى يوم 20 يناير، وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بجميع المحافظات.

ونوهت وزيرة التضامن الاجتماعي فى تصريحات لها اليوم على مراعاة الشفافية، عند فحص طلبات الترشيح، وأن مديريات التضامن الاجتماعي، على مستوى الجمهورية تقوم بدراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها شروط ومعايير الاختبار ميدانياً لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر على أن تقدم الأم المرشحة إقرارًا بأنها لا تمت بصلة لأي من العاملين بالوزارة.

وأكدت والى أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، كما أشارت الوزيرة إلى أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها.

وأضافت أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن معاق، هي إلا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم.

 وأوضحت والى أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي ليها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة لافتة إلى أن الأم البديلة هى أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة.

 

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