شاهد.. صورة لـ"ناهد السباعى" مع صديقها تثير الجدل

07 يناير 2019 - 01:18 م

أثارت الفنانة ناهد السباعي، حالة من الجدل بين متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد نشرها صورة عبر حسابها على "إنستجرام" برفقة أحد أصدقائها.

وظهرت ناهد في الصورة وهي تحتضن صديقها بشكل لافت للنظر، حيث انتقد كثيرون عدم وجود علاقة رسمية تربطهما.

وكتبت السباعي معلقة على الصورة: "كل سنة وأنت أحلى وأجمل وأجدع صاحب وأخ في الدنيا.. ربنا يخليك ليا يا حائط المبكى" الأمر الذي استفز غالبية جمهورها لوصفها لصديقها بأنه "حائط المبكى"، المعروف عند اليهود.

وكتب ناشطون عدة تعليقات هجومية وساخرة، من بينها: "أوفر أوي، فاكرة نفسك أوروبية!"، و"كده وصاحب أومال العشق والهوى يبقى إيه"، و"اسكتي عيب كده"، و"صاحب إيه مش هتجوزوا"، و"مافيش أحسن من حضن الأخ وصدر الأخ".

يذكر أن ناهد السباعي أثارت الجدل مسبقًا بارتدائها فستانًا عاريًا من الظهر في أحد المهرجانات الفنية، إلى جانب انفصالها المفاجئ عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه قبل ساعات من إتمام الزفاف.

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