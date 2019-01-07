مفاجأة.. عرض عربي بـ60 مليون يورو لـ"رونالدو"

07 يناير 2019 - 01:45 م

تقدم نادٍ إماراتي بعرض خيالي للاعب العالمي كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الايطالي، بلغت قيمته 60 مليون يورو، للانتقال إلى الدوري الإماراتي مع بداية الموسم المقبل.

وقال موقع "24" الإماراتى: "كريستيانو رونالدو تلقى عرضًا بالحصول على ضعف راتبه السنوى مع يوفنتوس من أجل ارتداء قميص أحد الأندية الإماراتية فى الموسم المقبل".

وكان البرتغالى كريستيانو رونالدو قد توج بجائزة "جلوب سوكر 2018" والتى حصل عليها فى مدينة "دبى" الإماراتية الخميس الماضى.

وأوضح الموقع أنه خلال وجود البرتغالى كريستيانو رونالدو فى دبى لحضور حفل مراسم توزيع جوائز "جلوب سوكر" تلقى عرضًا بالحصول على 60 مليون يورو ضعف راتبه السنوى مع يوفنتوس والبالغ 30 مليون يورو للانضمام إلى أحد الأندية الإماراتية.

ويقدم كريستيانو رونالدو موسماً رائعاً مع يوفنتوس الإيطالى، حيث أحرز 14 هدفاً مع الفريق بالدوري الإيطالى ويتصدر قائمة الهدافين حتى الجولة الـ19 من الكالتشيو، ويرتبط البرتغالى كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس بعقد يمتد حتى يونيو 2022.