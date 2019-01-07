رئيس الزمالك: "الأهلى ضم لاعبا "مكسح" بـ160 مليون جنيه"

07 يناير 2019 - 01:54 م

شن رئيس الزمالك هجوما عنيفا ضد لاعب الأهلي الجديد حسين الشحات، قائلاً: "الأهلي ضم لاعبا "مكسح" بـ160 مليون جنيه، رغم أنه ليس لاعبًا دوليًا".

وأضاف رئيس الزمالك خلال المؤتمر المنعقد بمقر القلعة البيضاء لتقديم المهاجم المغربي الجديد: "الزمالك تعاقد مع 4 صفقات مؤخرًا على أعلى مستوى من شمال أفريقيا هم حمدي النقاز الظهير الأيمن وفرجانى ساسى لاعب الوسط وحميد أحداد وآخرهم خالد بو طيب".

وأضاف رئيس الأبيض، أن صفقة بوطيب تمت بمجهود أمير مرتضى، المشرف على الكرة بالزمالك وأحمد مرتضى، وهو ما يعد درسًا في خدمة النادي .