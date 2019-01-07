إعادة تشغيل حركة الملاحة بموانئ البحر الأحمر

07 يناير 2019 - 02:40 م

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، انتظام الحركة الملاحية وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة، حيث يستعد ميناء سفاجا لمغادرة 3 سفن وهى محبة، الحرية 1، نما إكسبريس، وعلى متنهم 147 شاحنة و12 سيارة، وذلك بعد أن توقف عن العمل بالأمس نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة فى بيان لها أن ميناء نويبع يشهد استقبال السفينة سينا وعلى متنها 13 براد و7 تريلا وسيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 3 سفن وهي: إيلة، سينا، بريدج، وعلى متنها 50 برادا و20 تريلا ومغادرة 3 سفن وهي: سينا، إيلة، بريدح، وعلى متنها 33 برادا و20 تريلا و3 باصات جيت.