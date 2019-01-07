وفاة الرائد هيثم عهدي حزنًا على صديقه الشهيد "عبيد"

07 يناير 2019 - 03:17 م

توفى الرائد هيثم عهدي، الضابط بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أمس الأحد، نتيجة شعوره بالحزن على صديقه الشهيد الرائد مصطفى عبيد، الذي استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة، كان يحاول إبطال مفعولها.

وذكرت تقارير طبية أن «عهدي»، الذي كان في نوبتجية بفرع الإدارة بنقطة إطفاء الزيتون، أصيب بهبوط في الدورة الدموية.

وقال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير قطاع الحماية المدنية بالقاهرة، إن الرائد هيثم قضى ليلته داخل مكتبه بنقطة إطفاء الزيتون، حزيناً على استشهاد زميله الرائد مصطفى عبيد، الذى استشهد أثناء التعامل مع عبوة ناسفة كانت تستهدف كنيسة العذراء وأبوسفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر، ثم ساءت حالة الرائد هيثم للغاية، وتم نقله في الصباح إلى المستشفى حيث قال الطبيب المعالج إنه توفى.

وأضاف اللواء «متولي» أن الرائد هيثم كان نشيطاً جداً ومحبوباً من زملائه والعاملين تحت رئاسته سواء بالإدارة أو في نقطة إطفاء الزيتون التي عمل بها مؤخراً، وبعد علمه بالواقعة التي استشهد فيها صديقه دخل مكتبه وأجهش بالبكاء حزناً عليه، وحاول جميع من حوله تهدئته ثم تركوه بمكتبه وبعدها أصيب بأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى وفارق الحياة.