قاتل والدته في شبرا يفجر مفاجأة أمام المحكمة

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فجر عاطل مفاجأة أمام محكمة شبرا الخيمة، أثناء التحقيق معه بسبب قتل والدته المسنة بعد مشاكل أسرية بينهم، والتي على أثرها جدد قاضي المعارضات بالمحكمة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم تفصيليا بارتكاب الواقعة أمام المحكمة، قائلا: «أنا قتلت أمي بعد أن منعت عنها الطعام والشراب لمدة 3 أيام بعد ضربها، بسبب سوء معاملتها لي وإهانتها لي المستمرة أمام الجيران، كانت تذلني لأني عاطل بدون عمل».

وأضاف المتهم: «لم أتمكن من الزواج بسب ظروفي المادية، ولا توجد سوى شقة والدتي للزواج فيها، ومن فترة قريبة حصلت على عمل في ورشة قرب المنزل وتعرفت على فتاة وعزمت على الزواج منها وكنت أنتظر اليوم الذي تموت فيه أمي عشان أتجوز وآخد الشقة».

وتابع: «قبل الواقعة بثلاثة أيام قلت لأمي إننى سوف أتزوج وأعيش معها في الشقة فرفضت ونشبت بيننا مشاجرة، فقمت على إثرها بالتعدى عليها بالضرب، فسقطت على الأرض وأغلقت عليها حجرة نومها وهربت من المنزل لمدة ثلاثة أيام لكي أتأكد من أنها ماتت خاصة أنها مريضة حتى اكتشف الجيران الجريمة بعد انبعاث الرائحة من الشقة فكسروا باب الشقة ووجدوها متوفية».


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