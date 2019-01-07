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19 قتيلا و130 مصابا حصيلة الاحتجاجات في السودان

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احتجاجات السودان
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وكالات - خالد الشرقاوي

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وزير الداخلية

السودان

الاحتجاجات

قال وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان إن عدد ضحايا الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد مؤخرا بلغ 19 قتيلا، وأكثر من 130 مصابا.

وأوضح وزير الداخلية السوداني إن مجموع الأحداث التي وقعت منذ 19 ديسمبر، بلغ 381 واقعة، جرى خلالها اعتقال 816 شخصا وتسجيل 322 بلاغا منها 19 وفاة من بينهم عنصران من القوات الأمنية.

وذكر أن عدد مصابي الأحداث بلغ 131 من جانب القوات النظامية بالإضافة إلى عدد من المواطنين لم يشر إلى عددهم.

وأضاف أن هذه الإحصائيات تدل على "عدم سلمية المظاهرات وتعكس بشكل واضح ضبط النفس والمهنية التي تعاملت بها السلطات السودانية".

وقال إن عدد المرافق المتضررة بلغ 118 مرفقا شملت مقار حكومية وحزبية وصحية وخدمية منها 14 مرفقا للشرطة، مضيفا: "آثرنا أن تنسحب الشرطة من مرافقها حتى لا تكون الخسائر أكبر".

واتهم الوزير السوداني أشخاصا لم يسمهم باستغلال التظاهرات السلمية للقيام بأعمال نهب، مضيفا أن الأوضاع حاليا "هادئة ومستقرة" في جميع أنحاء البلاد.


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