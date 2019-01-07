غدًا.. "كاف" يعلن جائزة أفضل لاعب أفريقي

07 يناير 2019 - 04:51 م

يكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، الثلاثاء، في العاصمة السنغالية داكار عن الفائزين بجوائز الأفضل في عالم الساحرة المستديرة لعام 2018.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي كل من المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وزميله السنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير أوباميانغ، المحترف في أرسنال الإنجليزي.

ويسعى صلاح، للتتويج بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، وتكرار الإنجاز الذي حققه السنغالي الحاج ضيوف، الفائز بالجائزة مرتين متتاليتين عامي 2001 و2002، والكاميروني صامويل إيتو، في 2003 و2004 والإيفواري يايا توريه 2011 و2012.

فيما يحاول أوباميانغ، للفوز بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق له الفوز بها عام 2015، في الوقت الذي يسعى فيه ماني، أن يكون ثاني سنغالي يتوّج بالجائزة، وينتزعها للمرة الأولى في التاريخ.

ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة، النيجيرية أسيسات أوشوالا ،التي سبق لها الفوز بها ثلاث مرات، بجانب مواطنتها فرانسيسكا أورديغا، والجنوب إفريقية ثيمبي غاتلانا، اللتين لم يسبق لهما الفوز بالجائزة من قبل.

أما جائزة أفضل مدرب فيتنافس عليها السنغالي أليو سيسي، المدير الفني لمنتخب بلاده والفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمغرب، والتونسي معين الشعباني، الذي قاد الترجي التونسي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

أما جائزة أفضل منتخب، فيتنافس عليها منتخبي مدغشقر وموريتانيا، لتأهلهما إلى أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في التاريخ، بجانب أوغندا.

وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب شاب، فسيكون الصراع عليها بين الثلاثي المغربي أشرف حكيمي، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، والنيجيري ويلفريد ندادي، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، والإيفواري فرانك كيسي، المحترف في ميلان الإيطالي.

وبالنسبة لجائزة أفضل مدرب منتخب للسيدات، يتنافس على الجائزة الجنوب إفريقية ديسيريه أليس، وجوزيف ندوكو، مدرب الكاميرون، وتوماس دينيربي، مدرب نيجيريا.

أما أفضل منتخب للسيدات، فيتنافس على الجائزة منتخبات الكاميرون ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وسيتم منح جائزة جديدة لأفضل هدف، والتي ضمت هدف للاعب ماكوسو مونديلي، لاعب فيتا كلوب الكونغولي، وأليان تراوري، لاعب نهضة البركان المغربي، وأنيس البدري، لاعب الترجي التونسي، والأوغندي ديريك نسيبامبي، والكاميروني إيريك شوبو موتينج، وثنائي الكرة النسائية تشيمبي من جنوب إفريقيا، وغابريال لاعبة الكاميرون.