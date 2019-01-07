» تجديد حبس المتهم بقتل والدته

07 يناير 2019 - 05:00 م

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، حبس عاطل 15 على ذمة التحقيقات لقيامة بقتل والدته المسنة بسب مشاكل أسرية بينهما.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ من الأهالى بمقتل سيدة داخل منزلها بشارع البلاط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وضباط المباحث، وتبين وجود جثة المدعوة "سعاد.م.ع" 69 سنة،ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان مسجاة على وجهها بأرضية غرفة نومها، ولا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية.

وتم إخطارا اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، وتبين من الفحص سلامة جميع منافذ منزلها وعدم بعثرة محتوياته.

بسؤال شاهدى الواقعة من جيران المجنى عليها، قررا بسابقة قيام إبنها المدعو "أيمن.م.أ" 41 سنة، عاطل، ومُقيم بذات العقار بالتعدى عليها بالضرب منذ ثلاثة أيام، وقاما بمنعه واصطحابها للشقة سكنها مكان العثور عليها، وأضافا أنهما لم يشاهداها بعد ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بقتلها، وذلك بسبب سوء معاملتها له وأنها أُصيبت بحالة فقدان للوعى وفوجئ بوفاتها، ولم يقم بالإبلاغ خشية مسائلته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية من ضبط 231 محكوما عليهم، بإجمالى 3038 أحكام منفذة " 616 حكمًا جزئيًا و106 أحكام مستأنف، وتحصيل 2178 جنيها غرامات، وتحرير 134 مخالفة، بحملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية.

كما أسفرت الحملة عن فحص 51 شقة، و181 من قاطنيها، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.