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إيقاف جنش والهانى سليمان مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه

الرياضة

جنش
جنش

متابعات - خالد الشرقاوي

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جنش

إيقاف

الهاني سليمان

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم برئاسة عامر حسين توقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قدرها 20 ألف جنيه، لما بدر من جمهوره من سباب جماعي وقذف الزجاجات والمقاعد على أرض الملعب خلال مباراته الأخيرة أمام الزمالك، كما فرضت اللجنة غرامة 10 آلاف جنيه على نادي الزمالك لما بدر من جمهوره من سباب جماعي في المباراة نفسها.

وبعد اطلاع اللجنة على تقرير حكم المباراة ومراقبيها لأحداث ما بعد الشوط الأول، قررت اللجنة إيقاف كل من الهاني سليمان حارس مرمى الاتحاد ومحمود جنش حارس مرمى الزمالك مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وإيقاف أحمد زاهر إداري الزمالك وأحمد متولي إداري الاتحاد مباراتين لكل منهما، ومنع عامل غرفة ملابس الاتحاد من دخول الاستادات لمدة شهرين، لما بدر منهم من سلوك غير رياضي.

كما قررت اللجنة إيقاف مباراة واحدة لكل من: محمود رزق لاعب الاتحاد لطرده بعد الحصول على الإنذار الثاني وخالد قمر لاعب الاتحاد ويوسف أوباما لحصولهما على الإنذار الثالث.

وعن مباراة بيراميدز والأهلي قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على بيراميدز لتسوي أعداد إضافية عن المسموح به إلى أرض الملعب، وإيقاف مباراة واحدة لكل من: وليد أزارو ومروان محسن لاعبي الأهلي ومحمد حمدي لاعب بيراميدز للحصول على الإنذار الثالث.

كما قررت اللجنة في مباراة المقاولون والإسماعيلي فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل ناد لما بدر من سباب جماعي من جمهوريهما تجاه الحكم، إضافة إلى 10 آلاف جنيه على المقاولون للاعتراض الجماعي من جهازه الفني بعد نهاية المباراة تجاه الحكم، و5 آلاف جنيه على المقاولون لتسرب أعداد زائدة إلى أرض الملعب، وإيقاف طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.


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