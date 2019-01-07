» «حماس» تتسلم إدارة معبر رفح البري مع مصر

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وكالات - خالد الشرقاوي

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أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا أكدت فيه استلامها معبر رفح فجر الاثنين، وبدأ الموظفون إجراءاتهم في تسلم جميع مرافق المعبر وتفقد جاهزيتها لبدء العمل فيه اعتبارا من يوم الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الداخلية، "بعد إبلاغنا بقرار هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية أمس الأحد بسحب موظفيها من معبر رفح، وحرصا على مصلحة المواطنين، قامت طواقمُ المعابر العاملة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بدورها في استلام المعبر فجر اليوم الاثنين، وبدأ الموظفون إجراءاتهم في تسلم جميع مرافق المعبر وتفقّد جاهزيتها للعمل، وقد استلموا مهامهم وأتموا الجاهزية لإعادة تشغيل المعبر اعتبارا من يوم غد الثلاثاء".

وأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية أمس الأحد، سحب جميع موظفيها العاملين في معبر رفح، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، بسبب ما أسمته "ممارسات حركة حماس".


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