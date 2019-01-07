تخصيص 4 قطع أراضٍ لإقامة مناطق لوجيستية فى القاهرة الجديدة

07 يناير 2019 - 05:20 م

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 4 قطع أراضٍ بنظام البيع، لإقامة منطقة لوجيستية لصالح شركة العربي للتجارة والصناعة، وهى، قطعة رقم (24) بمساحة 20515م2 بالمنطقة الواقعة جنوب طريق القطامية / العين السخنة بمدينة القاهرة الجديدة.



صرح بذلك المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، موضحاً أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم (4) بمساحة 68 فداناً تقريباً، شرق مدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح شركة الوحدة الاقتصادية العربية للتنمية والاستثمار، لإقامة مشروع عمراني متكامل (فيلات)، وتلتزم الشركة بالحصول على موافقة قطاع الشئون المالية والإدارية على الدراسة الاقتصادية للمشروع، ويتم سداد قيمة الأرض (المقدم - الأقساط اللاحقة) بالدولار الأمريكي حتى تمام السداد.





