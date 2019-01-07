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وزير الرياضة يلتقى مجموعة من الأبطال الرياضيين من ذوى القدرات الخاصة

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التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الاثنين، مجموعة من الأبطال الرياضيين فى لعبتى الكاراتيه والسباحة من ذوى القدرات الخاصة، وذلك على هامش تدريباتهم المقامة بإستاد القاهرة الدولى، وضم وفد اللاعبين كل من "يوسف علاء، عبد الله أيمن، مريم نصر، ندى علاء" فى لعبة السباحة، وسلمى علاء بطلة الكاراتيه برفقة أولياء أمورهم.


وقدم أولياء أمور اللاعبين الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على جهود الوزارة فى دعم أبناء مصر الرياضيين من ذوى القدرات الخاصة، مشيدين بتكريم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأبطال مصر فى الاحتفالية التى أقيمت بقاعة المنارة بالتجمع تحت عنوان "قادرون باختلاف"، واهتمام سيادته بأبناء مصر من ذوى القدرات الخاصة.


وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على دعم ذوى القدرات الخاصة فى مختلف المجالات، والعمل على إشراكهم فى البرامج والمشروعات التى تنفذها الوزارة على مدار العام فى مختلف محافظات الجمهورية.


وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور الأبطال الرياضيين من ذوى القدرات الخاصة ونتائجهم المبهرة التى يحققونها على مستوى كافة المنافسات الدولية والقارية والعربية التى يشاركون بها وتحقيقهم للمراكز الأولى بها، مشيراً إلى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لأبناء من مصر من ذوى القدرات الخاصة.


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