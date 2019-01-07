الحكومة تبرز بدء تشغيل مراقبة الكاميرات لسكة حديد الجيزة

07 يناير 2019 - 05:39 م

في إطار حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة للإرتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بمختلف محافظات الجمهورية, وفي هذا الصدد فقد قام المركز الإعلامي بنشر فيديو حول تشغيل المنظومة الجديدة للمراقبة بالكاميرات لمحطة الجيزة للسكك الحديدية, والتي ستساهم في متابعة حركة الركاب وتأمين المنشآت ومتابعة كافة الإجراءات الخاصة بسلامة الركاب وحركة السياحة بالمحطة, حيث تم تركيب 134 كاميرا بالمحطة تبلغ تكلفتها 13.3مليون جنيه لتغطي المحطة من الداخل والخارج وتتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أي أعطال ومراقبة الخدمة وأداء العاملين بالمحطة.





وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, بأن تركيب هذه المنظومة بمحطة الجيزة يأتي وفقاً لخطة وزارة النقل لتعميم هذه المنظومة في محطات السكك الحديدية بهدف تأمين سلامة الركاب والمنشآت, علماً بأن هناك تدريباً سيتم للعاملين بهيئة السكك الحديدية على هذه المنظومة بالتعاون مع المختصين من شرطة النقل والمواصلات.



وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, بأنه تم تركيب كاميرات بمحطات (أسوان - الأقصر- قنا- سوهاج- أسيوط- المنيا- الزقازيق- الإسماعيلية- طنطا- القاهرة- محطة سيدي جابر), كما تم تركيب كاميرات بورش أبو غاطس وورش الفرز بالقاهرة ومتحف هيئة سكك حديد مصر, مضيفاً أنه جاري حالياً إسناد أعمال تنفيذ تركيب الكاميرات بمحطتي (المنصورة وبني سويف) وسيتم الانتهاء منهما بنهاية يونيو القادم.



وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.





