تفاصيل اصطدام قطار بسيارة

07 يناير 2019 - 05:42 م

تسبب تسرع ملاحظ البلوك بمزلقان أشمون العمومي في عبور سيارة ملاكي واصطدامها بالقطار أثناء سيره وإصابة 3 أشخاص، حيث تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة أشمون باصطدام سيارة بقطار بمزلقان أشمون.

وتبين للواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي اصطدام السيارة رقم " 58677" ملاكي المنوفية قيادة " محمد.ع.ع " بالعربة الأخيرة بالقطار رقم 547 القادم من القاهرة الي مدينة طنطا أثناء مرور القطار بالمزلقان، حيث تسرع ملاحظ البلوك بفتح بوابة المزلقان قبل انتهاء مرور القطار وتعجل صاحب السيارة في المرور.

وتبين إصابة قائد السيارة واثنين من مرافقيه بإصابات وجروح وكسور وحالتهم العامة مستقرة، ولم تحدث أى تجاوزات بالقطارات أو تأخير للحركة .