أزمة جديدة بين ترامب وCNN

07 يناير 2019 - 06:28 م

دارت مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومراسلة CNN، كايتلان كولينز، بعد أن وجهت الأخيرة سؤالاً لترامب، حول إذا ما كان قد فشل في الوفاء بوعده خلال حملته الانتخابية، ببناء جدار خرساني على الحدود مع المكسيك بتمويل من ذلك البلد.

ورد الرئيس الأمريكي على المراسلة التي وصفها بأنها لا تفهم شيئًا، مشيرًا إلى أنه وعد ببناء الجدار فقط ولم يعد إذا ما كان من الخرسان أم من أي شيء آخر.

يأتي ذلك بعد مشادة مماثلة في نوفمبر من العام 2018 دارت في البيت الأبيض إذ هاجم الرئيس الأمريكي، حينها مراسل شبكة CNN ، جيم أكوستا، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.