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تعيين الشاب منقذ طفلة الإسماعيلية من الخطف بهيئة قناة السويس

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مميش خلال استقباله الشاب
مميش

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في لفتة إنسانية استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، الشاب البطل محمود سيد أحمد مرسي الذي أنقذ طفلة الإسماعيلية من الاختطاف مساء الجمعة 30 ديسمبر 2018 وقبض على الخاطف وقدمه للشرطة بمساعدة بعض المواطنين وأصر على تسليم الطفلة بنفسه لوالدتها. وتقديراً لموقفه البطولي صدق الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس على تعيينه بالهيئة قائلاً :" إنه لشرف للهيئة أن تضم بين العاملين بها رجل يتمتع بالشهامة والرجولة المصرية الأصيلة، لأن ماقام به ليس حماية لطفلة بريئة فقط ولكنه حمى مصر كلها متمثلة في هذه الطفلة".

وأكد الفريق مميش على أن  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يؤكد دوماً على ضرورة تقدير هذه النماذج المشرفة وإعطائها فرصة للحياة الكريمة ليكونوا قدوة لباقي الشباب وأن مصر تقدر من يخدمونها بإخلاص وشرف.


وتقديراً لدور المرأة المصرية التي أنجبت وربت هذا البطل كرم الفريق مهاب مميش والدة البطل ومنحها درع قناة السويس الجديدة.


وقد أعرب محمود سيد أحمد عن سعادته التي لا توصف بهذا التقدير مشيراً إلى أنه كان حلم حياته أن يشرف بالانتساب إلى أسرة العاملين بهيئة قناة السويس لما يمثلونه من قيمة كبيرة وأنهم نموذج للوطنية والإخلاص والفداء. كما وجهت والدة البطل الشكر للفريق مهاب مميش على سرعة استجابته لأمنية محمود وموافقة سيادته على إلحاق ابنها بالعمل بالهيئة وتكريمها بدرع قناة السويس


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