» ارتفاع جديد في أسعار الذهب

متابعات - خالد الشرقاوي
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 7 يناير 2019، في السوق المصري، بزيادة 3 جنيهات فوق معدلات إغلاق أمس، بعد أن ارتفع الذهب عالميًا، بفعل انخفاض الدولار، مما انعكس على المعدن الأصفر محليًا، وكان الذهب قد شهد ارتفاعًا ملحوظَا مع عودة البورصة للتعاملات من العطلة الاسبوعية، اليوم الاثنين.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين على النحو التالي:
سعر الذهب عيار 18 : 553 جنيها
سعر الذهب عيار 21 : 645 جنيها
سعر الذهب عيار 24 : 737 جنيه
سعر الجنيه الذهب : 5160 جنيها
السعر العالمي : 1290 دولار
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