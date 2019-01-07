لهذا السبب منير الحدادي خارج برشلونة

07 يناير 2019 - 06:43 م

كشفت تقارير صحفية، عن نية فريق برشلونة الإسباني فسخ التعاقد مع أحد لاعبي الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، اليوم الإثنين، إنَّ برشلونة يُخطط للتوصل إلى اتفاق مع منير الحدادي لفسخ تعاقده، هذا الشهر.

ورفض الحدادي تجديد عقده مع البارسا مؤخرًا بسبب الاختلاف على الأمور المادية، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التفاوض حاليًا مع أي فريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبارسا، أبلغ اللاعب شخصيًا بأنه لن يشارك مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وأضافت: "فالفيردي نقل إلى إدارة برشلونة، أنَّ رحيل منير سيكون مفيدًا لجميع الأطراف؛ حيث يرغب المدرب في تجنب تعكير بيئة غرفة الملابس، بجانب توفير راتب اللاعب خلال الـ6 أشهر المتبقية في عقده".

يُذكر أن الحدادي توصل مؤخرًا لاتفاق شبه نهائي مع نادي إشبيلية، للانضمام له في نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.