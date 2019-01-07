بحث التعاون بين الشباب والرياضة والطيران المدني

07 يناير 2019 - 07:16 م



بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التعاون مع ممثلي من وزارة الطيران المدني، وذلك بشأن توفير عدد من الخدمات التي ستقدم للهيئات الشبابية والرياضية، وذلك بحضور طيار حسن التهامي أمين عام وزارة الطيران، المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، عمرو العدوي رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، د.حسن محمد حسن رئيس شركة سياف لتأجير الطائرات، محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، محمد نصر المستشار المالي وامين عام صندوق التمويل الأهلي، د.أحمد الشيخ وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، هدي أيوب وكيل وزارة رئيس الإدارة المركزية للخدمات المساعدة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أن هذا الاجتماع جاء بعد ماتم دراسة وبحث سبل التعاون مع الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، بشأن التأكيد على رؤية الوزارتين في العمل المشترك من خلال التعاون المستقبلي لدعم الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية.





