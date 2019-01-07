سموحة يتعاقد مع نجم «المقاولون»

07 يناير 2019 - 07:18 م

نجح مجلس إدارة سموحة فى إبرام التعاقد مع إبراهيم عادل مدافع المقاولون العرب لتدعيم دفاعات الفريق السكندرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقد قام أنور شلوفه وكيل أعمال اللاعب بإنهاء الصفقة مع مسئولى المقاولون ليرحل اللاعب إلى سموحة لتدعيم دفاعات الفريق بعد رحيل ياسر إبراهيم إلى الأهلى.

يذكر أن إبراهيم عادل أحد الأعمدة الرئيسية التى كان يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون بجانب محمد سمير فى الخط الخلفى للذئاب.