الرئاسة: 3 معايير لإنشاء المشروعات الجديدة

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العاصمة الإدارية

مسجد الفتاح العليم

أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه التطورات الجديدة، على مدار الساعة، في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق معايير أساسية تم الاتفاق عليها.

وقال "راضى"، خلال لقاء مع قناة "النيل للأخبار"، إن كل المشروعات التنموية، سواء الإنشائية أو الإسكان وبكافة القطاعات الأخرى، تتم وفق ثلاثة معايير أساسية، هى السرعة، وإنشائها على أعلى مستوى هندسيا وإنشائيا، إضافة إلى التكلفة الاقتصادية المناسبة.

وأشار إلى أن افتتاح مسجد "الفتاح العليم" وكاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، يسجل فى التاريخ المصرى، كما يبعث رسالة قوية بترسيخ الحب والتعايش السلمى والبعد عن التعصب.


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