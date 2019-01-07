«الأعلى للإعلام» يحقق في شكاوى ضد صحف وقنوات فضائية

07 يناير 2019 - 07:34 م

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا لها غدًا الثلاثاء، للتحقيق في عدة شكاوى مقدمة ضد صحف ومواقع إليكترونية وقنوات فضائية.

وتنظر اللجنة، شكوى مقدمة من موقع جريدة التحرير ضد موقع آخر يحمل ذات الاسم، ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية بحسب الشكوى.

وأوضح جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة تلقت أيضًا شكوى من رجل الأعمال طارق نور ضد جريدة "أخبار الحوادث"، كما سيناقش الاجتماع أيضًا شكوى جديدة ضد قناة النهار ليصل عدد الشكاوى ضد القناة إلى 5 برامج مختلفة.

وتناقش اللجنة شكوى مقدمة من جريدة "اليوم السابع" ضد الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت تتهمها باستخدام ألفاظ وعبارات تمثل إهانة للصحيفة وكتابها وشكوى أخرى من ناعوت ضد الجريدة تتهمها بالإساءة إليها على خلفية مقالات حول ممتلكات اليهود في مصر، وهى الشكوى الأولى من نوعها التي تنظرها اللجنة وتتعلق بنشر مواد على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال عضو الأعلى للإعلام، إن لجنة صياغة تقرير المخالفات الإعلامية ستعقد اجتماعًا لها، لمواصلة كتابة التقرير الخاص بمخالفات الصحف والفضائيات.?