الإسماعيلي يستغنى عن هذا اللاعب

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الاستغناء

نادي الاسماعيلي

اللاعب النيجيري

اوكيكي

أعلن مسئولو الإسماعيلى بصفة رسمية, الاستغناء عن خدمات المهاجم النيجيرى “أوكيكى أفولابى” بعد إخفاقه فى تقديم أوراق اعتماده ضمن صفوف الفريق خلال الفترة التى قضاها فى الفريق.

وطالب الجهاز الفنى للدراويش برحيل المهاجم النيجيرى بجانب التعاقد مع لاعبين جديد وهو ما حدث بالفعل من خلال ضم مواطنه “أودا مارشال” والناميبى “بنسيون شيلونجو” ثنائى هجوم انبى وسموحة الأسبق على الترتيب.

 وأبرم مجلس إدارة الإسماعيلى مجموعة من الصفقات المميزة كان آخرها محمود رضا حارس وادى دجلة فضلا عن محمود عبد العاطى لاعب وسط الزمالك.


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